Votre briefing du lundi

Des manifestations ébranlent l’Espagne alors que les jeunes sortent de la pandémie

Depuis plus d’une semaine, les rues de Barcelone, Madrid et d’autres hubs espagnols ont éclaté lors de manifestations parfois violentes. Ce qui a commencé comme une protestation contre l’arrestation du rappeur espagnol Pablo Hasél est devenu un tollé collectif d’une génération qui a lutté pendant des années de difficultés économiques et qui voit un avenir perdu même après la fin de la pandémie.

Barcelone était autrefois l’un des meilleurs et des plus amusants endroits d’Europe pour être jeune. Mais la crise des coronavirus, qui a dévasté le tourisme et réduit l’économie nationale de 11% l’année dernière, a été catastrophique pour les jeunes adultes espagnols. Aujourd’hui, 40% des jeunes espagnols sont au chômage, le taux le plus élevé d’Europe.

«Ce n’est plus la même chose pour une personne de 60 ans – ou une personne de 50 ans avec une expérience de vie et tout est complètement organisé – comme pour une personne qui a maintenant 18 ans et qui a le sentiment qu’à chaque heure, elle perd à cause de cette pandémie. , c’est comme perdre toute leur vie », a déclaré Enric Juliana, chroniqueur d’opinion à La Vanguardia, le principal journal de Barcelone.