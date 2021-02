Votre briefing du lundi

Nous couvrons le effusion de sang au Myanmar après que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants, le dernier coup espoirs de démocratie en Hong Kong et le sites de vaccination géants ouverture aux États-Unis

La répression au Myanmar devient sanglante

Dimanche, les forces de sécurité du Myanmar ont ouvert le feu sur des manifestants dans plusieurs villes, tuant au moins 18 personnes. Il s’agissait du plus grand bilan en une journée depuis le début des manifestations après le coup d’État du 1er février.

La réponse énergique a signalé une nouvelle ténacité de l’armée après un mois au cours duquel des milliers de personnes se sont régulièrement déplacées pour protester contre le coup d’État, qui a renversé le gouvernement civil dirigé par Daw Aung San Suu Kyi, le politicien le plus populaire du pays. Les Nations Unies ont déclaré avoir reçu des informations faisant état de décès «à la suite de balles réelles tirées sur des foules» à Yangon, Mandalay et Dawei, ainsi que dans les villes de Myeik, Bago et Pokokku.

La police a arrêté au moins 100 étudiants en médecine à Yangon alors qu’ils se préparaient à défiler dans leurs blouses blanches, ont déclaré des témoins. Les médecins ont été à l’avant-garde du mouvement de désobéissance civile et beaucoup ont refusé de travailler dans les hôpitaux publics.

Aux Nations Unies: Le régime militaire a limogé samedi l’ambassadeur du Myanmar auprès de l’organisme mondial après avoir prononcé un discours passionné devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, plaidant pour l’aide internationale pour restaurer la démocratie dans son pays natal.