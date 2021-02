Votre briefing du lundi

Les États-Unis approchent de 500000 décès dus au virus

Plus d’Américains sont morts de Covid-19 que sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam réunies. Aucun autre pays n’a compté autant de morts dans la pandémie.

Au moment d’écrire ces lignes, le péage américain s’élevait à 497 403, soit environ un cinquième du péage mondial connu – environ un an depuis le premier décès confirmé de Covid-19 dans le pays. Le coronavirus a atteint tous les coins des États-Unis, dévastant les villes denses et les comtés ruraux, et a tué environ une personne sur 670 dans le pays. Les variantes de virus constituent une menace croissante et le deuil est généralisé.

«Quand je rentre à l’intérieur, c’est un moment surréaliste et il y a toujours cet espoir», a déclaré Ignacio Silverio, qui a perdu sa sœur, une restauratrice, à Covid. «Tu sais, c’est peut-être un rêve et elle me saluerait et nous nous asseyions ensemble et buvions du café.

Le jalon déchirant arrive néanmoins à un moment plein d’espoir. Les nouveaux cas de virus sont en forte baisse, les décès ralentissent et les vaccinations reprennent après une semaine au cours de laquelle une grande partie du pays a été étouffée par les tempêtes hivernales. Le président Biden a déclaré que les États-Unis pourraient s’approcher de la normale d’ici la fin de l’année, bien que le Dr Anthony Fauci, le principal épidémiologiste du pays, ait déclaré que le port d’un masque pourrait être nécessaire jusqu’en 2022.