L’Afrique du Sud arrête l’utilisation du vaccin AstraZeneca

Dans un coup dévastateur à ses efforts pour lutter contre la pandémie, l’Afrique du Sud a interrompu dimanche l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca-Oxford après qu’un essai clinique a montré qu’il ne protégeait pas les participants d’une maladie légère ou modérée causée par la variante vue pour la première fois là-bas et connue. comme B.1.351.

Les personnes qui avaient été infectées par des versions antérieures du coronavirus ne semblaient pas non plus immunisées contre la variante, ont déclaré des scientifiques sud-africains. On sait que plus de 46 000 personnes dans le pays sont mortes du virus.

Les preuves suggèrent que les vaccins de Pfizer, Moderna, Novavax et Johnson & Johnson pourraient également être moins efficaces contre B.1.351. Certaines de ces sociétés ont déjà commencé à développer une nouvelle forme de leurs vaccins qui pourrait être utilisée comme injection de rappel contre la variante.