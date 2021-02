Nous couvrons la forte émission de défi des manifestants au Myanmar, une inondation en Inde après une Rupture du glacier himalayen et jour d’ouverture au open d’Australie .

Défiance au Myanmar

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de villes et villages du Myanmar ce week-end, près d’une semaine après la reprise du pouvoir par l’armée.

Indépendants du souvenir des massacres par l’armée de manifestants pro-démocratie aussi récemment qu’en 2007, les manifestants ont appelé à la libération de Daw Aung San Suu Kyi, le chef civil détenu lors du coup d’État. Ils portaient des ballons rouges et des rubans, la couleur de son parti.

Internet a été coupé au Myanmar samedi, comme lors du coup d’État, puis rétabli dimanche. Craignant d’autres fermetures, les manifestants posté des vidéos en direct sur Facebook dans les heures où ils le pouvaient.

Tactiques militaires: La junte a eu recours à des tactiques familières, notamment des arrestations massives, des passages à tabac par de mystérieux voyous et des pannes de télécommunications. Il a également utilisé des interdictions de médias sociaux ciblant Facebook, Twitter et Instagram. Une classe entière de personnes – poètes, peintres, journalistes et rapeurs parmi eux – est entrée dans la clandestinité.