Nous couvrons préoccupations croissantes concernant les nouvelles variantes du coronavirus, de la Chine démonstration de force dans le détroit de Taiwan et le anniversaire du verrouillage de Wuhan .

Les variantes qui pourraient annuler la progression de la pandémie

Alors que le monde approche des 100 millions de cas de coronavirus – dont 25 millions aux États-Unis samedi – des questions font surface sur de nouvelles variantes du virus qui pourraient ralentir voire inverser les progrès qui ont été réalisés pour mettre fin à la pandémie.

L’une de ces questions est l’efficacité des vaccins actuels contre ces versions modifiées du virus, apparues initialement en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, au Brésil et aux États-Unis.Certains semblent être plus contagieux que la version originale et tous sont peu compris.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la variante trouvée pour la première fois en Grande-Bretagne pourrait également être associée à un risque de décès légèrement plus élevé, même s’il reconnaît qu’il est trop tôt pour être sûr.