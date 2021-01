Les politiques de Trump que Biden prévoit d’annuler en premier

Lorsqu’il commencera sa présidence cette semaine, Joe Biden héritera d’une série de crises qui ne ressemblent à aucune depuis des générations – la pandémie de coronavirus, les troubles économiques, les conflits raciaux et les conséquences de l’assaut contre le Capitole. Il prévoit de démarrer son administration avec des dizaines de directives exécutives dans un blitz de 10 jours destiné à marquer un tournant pour les États-Unis.

Selon une note de son nouveau chef de cabinet, le nouveau président ordonnera rapidement les étapes suivantes pour inverser immédiatement les politiques les plus controversées du président Trump:

Annulation de l’interdiction de voyager dans plusieurs pays à majorité musulmane

Rejoindre l’accord de Paris sur le changement climatique

Ordonner aux agences de trouver comment réunir les enfants séparés de leur famille après avoir traversé la frontière mexicaine

Extension des limites liées à la pandémie sur les expulsions et les paiements de prêts étudiants; émettre un mandat de masque pour les biens fédéraux et les voyages interétatiques

À la fin du mandat de Trump: Un marché lucratif pour les pardons arrive à son apogée, certains des alliés de M. Trump collectant des frais auprès de riches criminels ou de leurs associés pour pousser la Maison Blanche à la clémence.

Violence potentielle: L’atmosphère était tendue à Washington et dans les maisons d’État du pays ce week-end. Dans de nombreux États, des véhicules militaires et des barricades de police bordaient les rues à proximité des bâtiments gouvernementaux et des responsables se préparaient à l’afflux possible de manifestations pro-Trump. Dimanche après-midi, aucun cas de violence n’a été signalé, mais les forces de l’ordre et les troupes de la Garde nationale sont restées en état d’alerte.