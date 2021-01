Nous couvrons la poussée vers destituer le président Trump pour une seconde fois, nouveau variantes du coronavirus et une feuille de route pour réparer le web .

Des appels croissants à une deuxième mise en accusation

L’élan pour destituer le président Trump continue de s’accélérer – même si cela n’aurait presque aucun effet sur la durée de son mandat. Son mandat expire dans 11 jours, et le procès le plus rapide possible au Sénat couvrirait une grande partie de cette période.

Mais le débat sur la destitution est toujours très important. Le Sénat a le pouvoir à la fois de destituer Trump de ses fonctions et de l’empêcher d’occuper un poste futur, ce qui pourrait modifier l’avenir de la politique américaine. Voici ce que nous savons du processus.

La Chambre peut voter dès mardi sur un article de destitution accusant M. Trump d’incitation à une foule violente qui a attaqué le Capitole – mais retarder ensuite son envoi au Sénat pour un procès, pour éviter de gêner les premiers jours de la présidence de Biden.

(Il y a plus sur le siège du Capitole dans notre histoire ci-dessous.)

Opinion: Timothy Snyder, historien du fascisme et des atrocités politiques, sur M. Trump, la foule et ce qui va suivre.