Nous couvrons au Congrès américain de charger le président Trump , La mauvaise sécurité aérienne de l’Indonésie enregistrer et idées du créateur du web sur la fixation de notre monde numérique.

Une deuxième mise en accusation pour Trump

L’élan pour destituer le président Trump une deuxième fois s’est rapidement développé au cours du week-end parmi les démocrates et certains républicains, en colère contre le rôle de M. Trump dans l’attaque contre le bâtiment du Capitole.

Le représentant Ted Lieu, démocrate de Californie, a annoncé que l’article de destitution rédigé par lui et d’autres démocrates de la Chambre avait attiré plus de 190 co-sponsors et que la mesure serait introduite aujourd’hui à la Chambre des représentants.

Un vote pourrait intervenir dès mardi sur l’accusation de M. Trump d’incitation à une foule qui a continué à attaquer le Capitole. Mais les principaux démocrates veulent éviter d’entraver les premiers jours de la présidence de Joe Biden avec un procès au Sénat, de sorte que la Chambre pourrait retarder l’envoi de l’article au Sénat, ce qui reporterait le procès.

Arrestations: Un homme qui avait un fusil d’assaut a été accusé d’avoir menacé Nancy Pelosi, le président de la Chambre, après avoir envoyé un message texte disant qu’il mettrait «une balle dans sa tête à la télévision en direct. «Des dizaines de partisans de Trump qui ont pris part à l’attaque du Capitole ont été arrêtés, y compris un homme armé de l’Alabama qui avait des cocktails Molotov dans sa voiture et un législateur de Virginie-Occidentale accusé illégalement. entrer dans le Capitole.