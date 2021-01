Nous couvrons un virus avertissement en Grande-Bretagne , un vague menace électorale du président Trump et Joe Biden’s Dilemme de la Russie .

Johnson prépare la Grande-Bretagne à plus de restrictions

Certaines régions de l’Angleterre pourraient faire face à des limitations plus sévères dans les semaines à venir, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson, alors que la Grande-Bretagne fait face à une augmentation des cas de coronavirus et des hospitalisations liées à une nouvelle variante de virus plus transmissible.

Mais avec le redémarrage des cours dans de nombreuses écoles primaires en Angleterre aujourd’hui, M. Johnson a ajouté que les parents devraient «absolument» envoyer leurs enfants à l’école si possible. «Les écoles sont sûres», a-t-il déclaré dans une interview à la BBC.

La Grande-Bretagne a le plus grand nombre de décès de Covid-19 en Europe.

Dans d’autres développements de virus:

Le pape François a critiqué les personnes qui ont voyagé à l’étranger pendant la pandémie, affirmant qu’elles ignoraient ceux qui souffraient. «N’ont-ils pas pensé à ceux qui sont restés chez eux, aux problèmes économiques de nombreuses personnes qui ont été renversées par la pandémie, à ceux qui sont malades?» François a déclaré dans un message diffusé depuis le Vatican.