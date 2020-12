Début de la campagne de vaccination en Europe

Des maisons de retraite en France aux hôpitaux en Pologne, les Européens plus âgés et les travailleurs qui les soignent ont retroussé leurs manches dimanche pour recevoir des vaccins contre le coronavirus.

La campagne pour vacciner plus de 450 millions de personnes intervient alors que de nombreux pays européens sont aux prises avec leurs pires flambées depuis le début de la pandémie. La propagation en Grande-Bretagne d’une variante plus contagieuse du virus a sonné l’alarme.

Les nombres: Plus de 350 000 personnes dans les 27 pays de l’Union européenne sont mortes de Covid-19 depuis que le premier décès a été enregistré en France le 15 février. En Pologne, novembre a été le mois le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le total mondial des infections a dépassé les 80 millions et plus de 1,7 million de personnes sont décédées.