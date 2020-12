Une variante de virus inquiétante en Grande-Bretagne

Dans le but d’éviter une variante préoccupante du coronavirus désormais endémique en Grande-Bretagne, les pays européens ont commencé à fermer leurs frontières aux voyageurs du Royaume-Uni un jour après que le Premier ministre Boris Johnson a ordonné un verrouillage à Londres et dans la majeure partie du sud-est de l’Angleterre, inversant le cours un plan pour alléger les restrictions à Noël.

Conçues pour couper la capitale et ses comtés environnants du reste de l’Angleterre, les nouvelles mesures sont les plus sévères depuis un verrouillage imposé en mars et reflètent la crainte que la nouvelle variante ne surcharge la transmission du virus alors que l’hiver s’installe.

La science: Les mutations du coronavirus sont préoccupantes mais ne surprennent pas les scientifiques, et la question de savoir si la variante britannique est effectivement plus transmissible n’a pas encore été prouvée. Plusieurs experts ont appelé au calme, affirmant qu’il faudrait des années – et non des mois – pour que le virus évolue suffisamment pour rendre les vaccins actuels impuissants.

Brexit: La décision de la 11e heure de M. Johnson, samedi, d’imposer un verrouillage de Noël a tellement ébranlé la Grande-Bretagne que l’annonce a éclipsé l’autre drame concret qu’il organisait: les négociations commerciales en cours sur le Brexit à Bruxelles, dans lesquelles un accord semble insaisissable. comme toujours.