Une variante de virus inquiétante en Grande-Bretagne

Les pays européens ont commencé à fermer leurs frontières aux voyageurs du Royaume-Uni un jour après que le Premier ministre Boris Johnson a ordonné un verrouillage de Londres et de la majeure partie du sud-est de l’Angleterre. Le dirigeant britannique a déclaré que les restrictions étaient nécessaires pour freiner une nouvelle variante à propagation plus rapide du coronavirus.

Les plaques tournantes de Londres ont été remplies dans les heures qui ont suivi l’annonce des nouvelles mesures, qui sont les plus dures depuis le premier verrouillage de la Grande-Bretagne en mars.

Dimanche, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a qualifié ceux qui emballaient les trains de «manifestement irresponsables». Il a également déclaré que les restrictions imposées par M. Johnson pourraient être en place pendant des mois.

La science: Les mutations du coronavirus sont préoccupantes mais ne surprennent pas les scientifiques, et la question de savoir si la variante britannique est effectivement plus transmissible n’a pas encore été prouvée. Plusieurs experts ont appelé au calme, affirmant qu’il faudrait des années – et non des mois – pour que le virus évolue suffisamment pour rendre les vaccins actuels impuissants.