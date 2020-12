Nous couvrons le mort de John le Carré, un nouveau engagement climatique de la Chine et la venue verrouillage en Allemagne .

L’Allemagne se verrouille avant Noël

Les Allemands entameront un verrouillage strict à Noël, après des semaines de restrictions plus douces à la vie publique qui n’ont pas réussi à ralentir la propagation du coronavirus et le pays a enregistré un nombre record de nouvelles infections et de décès, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel.

Les magasins non essentiels, les écoles et les coiffeurs devront fermer à partir de mercredi, et les entreprises seront encouragées à offrir aux employés des vacances prolongées ou à leur permettre de travailler à domicile.

Le nombre de personnes autorisées à se réunir en privé – y compris à Noël – sera également resserré. Les célébrations du Nouvel An à l’extérieur seront pratiquement interdites, car les rassemblements publics et la vente de feux d’artifice seront interdits.

Citation: «Tout cela aura un impact sur les vacances, nous le savons. Mais nous avons été obligés de prendre des mesures, et c’est ce que nous faisons maintenant », a déclaré Mme Merkel lors d’une conférence de presse annonçant les mesures, qui resteront en place jusqu’au 10 janvier.