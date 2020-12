Nous couvrons le premier vaccins pour être déployé aux États-Unis , un nouveau engagement climatique de la Chine et une montée en flèche vélos aux Philippines .

Le déploiement du vaccin américain commence

La campagne de vaccination la plus ambitieuse de l’histoire des États-Unis devrait débuter cette semaine après que les régulateurs des médicaments ont approuvé un vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le déploiement intervient alors que le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis approche les 300000.

L’arrivée du vaccin aux États-Unis – le pays avec de loin le plus grand nombre de cas de coronavirus – se produit au milieu des craintes que les Américains continuent de se rassembler à l’intérieur pendant la saison des vacances et d’alimenter la flambée des cas, des hospitalisations et des décès.

Les envois de doses ont voyagé par avion et par camion surveillé pendant le week-end vers des lieux désignés, principalement des hôpitaux, dans les 50 États. Les premières injections commenceront à être administrées au plus tard lundi aux agents de santé à haut risque.

La Grande-Bretagne a commencé les vaccinations la semaine dernière; Le Canada livrera également ses premiers clichés cette semaine. Voici un aperçu de la façon dont leurs systèmes de soins de santé s’attaquent à cet effort.