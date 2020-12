Nous couvrons le traumatisme et la perte de Les survivants du coronavirus de Bergame , la dernière ligne droite avant un accord potentiel sur le Brexit et le souvenirs parfumés d’antan .

Les cicatrices incalculables des survivants de la pandémie de Bergame

En proie à la culpabilité, à la colère et aux regrets des survivants, ceux qui restent dans la province – l’endroit le plus durement touché d’Italie et peut-être du monde – s’efforcent de comprendre comment le coronavirus les a modifiés.

La province du nord de l’Italie, qui a donné à l’Occident un aperçu des horreurs à venir – grands-parents affamés d’oxygène, hôpitaux grouillants et convois de cercueils roulant dans des rues fermées – sert désormais de carte postale inquiétante de la suite post-traumatique.

Mécanismes d’adaptation: Les médecins d’un hôpital devenu un incubateur du virus ont déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de patients ayant des problèmes de toxicomanie, et les psychologues de la province ont signalé une augmentation de l’anxiété et de la dépression.

Depuis les premières lignes: «Les gens ont peur de se voir», a déclaré une femme, dont le père est décédé de Covid-19 en mars. «Il y a un manque d’affection, de toucher et de tenir.»