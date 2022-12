Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

3. Les audits de Donald Trump montrent l’ampleur des problèmes de financement de l’IRS.

Alors que Trump était président et dans les années qui ont précédé son entrée en fonction, l’agence fiscale fédérale n’a chargé qu’un seul agent d’examiner ses déclarations de revenus extrêmement complexes et volumineuses. L’IRS a reconnu qu’il était submergé par les finances de l’ancien président.

Des documents publiés cette semaine par un comité de la Chambre, y compris des données sur six années de déclarations de revenus de Trump, montrent comment l’agence est devenue de plus en plus incapable de sévir contre les riches contribuables qui repoussent les limites légales pour réduire leurs factures d’impôts et ont les moyens de se défendre audits.