Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

4. La Chine a semblé assouplir ses restrictions Covid après des manifestations de masse.

Plusieurs villes ont annoncé l’assouplissement des réglementations de verrouillage et des exigences de test, permettant à certains résidents de retourner au travail pour la première fois depuis des semaines. Les développements suggèrent que le Parti communiste commence peut-être à reculer sur sa politique impopulaire de «zéro Covid», la cause profonde des manifestations antigouvernementales les plus répandues depuis des décennies.

Mais on ne sait pas jusqu’où le parti est prêt à aller, ou si un tel changement est dirigé par Xi Jinping, le chef de la Chine, qui a misé la légitimité du parti sur le contrôle du virus mieux que d’autres pays.

Même si les protestations actuelles s’éteignent, leur occurrence suggère que les prochaines années au pouvoir de Xi pourraient être plus contestées et turbulentes qu’il ne semblait plausible il y a encore un mois.