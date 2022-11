Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

6. Les catastrophes climatiques aggravent la pauvreté à Madagascar, forçant des adaptations rapides.

Au cours des trois dernières années, la nation insulaire pauvre au large de la côte sud-est de l’Afrique a été étranglée par la sécheresse et battue par des cyclones et des tempêtes tropicales qui n’ont fait que devenir plus puissants dans un climat changeant. En conséquence, les récoltes se sont ratatinées et, pour certains, la nourriture est devenue rare.