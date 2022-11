Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

6. L’avenir de notre climat peut être décidé en Chine.

La Chine est devenue le premier fabricant et utilisateur mondial de panneaux solaires et d’éoliennes. Il est le leader mondial de la production d’énergie à partir de barrages hydroélectriques et construit plus de centrales nucléaires que tout autre pays.

Mais il a également augmenté ses émissions de gaz à effet de serre liés à l’énergie de près de 6% l’an dernier, le rythme le plus rapide depuis une décennie. La Chine brûle plus de charbon que le reste du monde réuni et a accéléré l’exploitation minière et la construction de centrales électriques au charbon.

Dans d’autres nouvelles sur le climat, le réchauffement climatique a aggravé les incendies de forêt en Sibérie, et les incendies extrêmes pourraient y devenir plus fréquents.

Au Nouveau-Mexique, une centrale au charbon est sur le point d’être réaménagée avec l’aide de subventions fédérales pour le climat, mais un projet de s’appuyer sur le gaz naturel converti en hydrogène a suscité des critiques.

En Egypte, la réunion annuelle sur le climat connue sous le nom de COP27 commence dimanche. Le Times accueillera Climate Forward Sharm el Sheikh, avec des conversations avec des dirigeants mondiaux.