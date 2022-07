Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

5. Les jeunes électeurs américains en ont assez de leurs dirigeants (beaucoup) plus âgés.

Dirigés par des politiciens souvent trois fois plus âgés, de nombreux électeurs de moins de 30 ans sont avides de sang neuf et d’idées nouvelles. Une enquête du Times/Siena College a révélé que seulement 1 % des Américains âgés de 18 à 29 ans approuvent fortement la manière dont le président Biden gère son travail. Et 94% des démocrates de moins de 30 ans ont déclaré qu’ils souhaitaient qu’un autre candidat se présente dans deux ans.

De tous les groupes d’âge, les jeunes électeurs étaient les plus susceptibles de dire qu’ils ne voteraient ni pour Biden ni pour Donald Trump lors d’un match revanche hypothétique en 2024. Les chiffres sont un avertissement clair pour les démocrates alors qu’ils luttent pour éviter une raclée lors des élections de mi-mandat de novembre.

À New York, un avocat de 38 ans et candidat au Congrès tente de tracer son propre chemin vers la victoire, portant des baskets. Et dans le Rhode Island, la sénatrice d’État Tiara Mack, 28 ans, utilise la campagne Twitter #TwerkFor pour rallier les partisans.