Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

5. Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd, a été condamné à 21 ans de prison fédérale pour violation des droits civils.

L’ancien officier de police de Minneapolis, qui purge déjà plus de 22 ans de prison d’État pour le meurtre de Floyd, a été condamné pour avoir utilisé une force excessive contre Floyd, décédé lors de la rencontre, et un garçon noir de 14 ans qui a été blessé dans un cas sans rapport, bien que similaire. Les peines fédérales et étatiques doivent être purgées simultanément.

Séparément, l’officier de police de Cleveland qui a tiré et tué Tamir Rice en 2014 a rapidement quitté un nouvel emploi d’officier en Pennsylvanie. Cela fait suite à un tollé public suite à un article d’un journal local sur son embauche.