Votre briefing du jeudi soir – The New York Times

10. Et, enfin, évitez les étirements et bougez.

Pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont plus de 20 ans, un échauffement pré-entraînement signifie une série d’étirements longs, lents et sédentaires – par exemple, s’asseoir et tirer une jambe sur l’autre. Ces dernières années, cependant, les scientifiques de l’exercice se sont regroupés autour d’une meilleure façon de préparer votre corps à l’effort : l’échauffement dynamique.

Selon les scientifiques, un ensemble de mouvements contrôlés et accélérés effectués avant l’exercice peut aider à rendre un entraînement plus sûr et plus efficace, en améliorant les performances et en réduisant potentiellement le risque de blessure.