L’Italie a le taux le plus élevé de décès quotidiens dus à Covid-19 parmi les grandes puissances européennes, dans un pays qui a la population la plus âgée du continent. Moins d’une personne sur cinq de plus de 80 ans a reçu deux doses d’un vaccin, et moins de 5 pour cent des personnes de 70 ans et plus ont reçu leur premier vaccin.

