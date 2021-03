Au cours de la semaine dernière, les Balkans et d’autres régions d’Europe centrale et orientale ont enregistré certains des taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde à cause de Covid-19. La République tchèque est en tête du bilan mondial avec 2,03 décès pour 100 000, suivie de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Bulgarie, du Monténégro et de la Bosnie, et la Macédoine du Nord n’est pas loin derrière, selon une base de données du Times.

