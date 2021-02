Votre briefing du jeudi

Nous couvrons un campagne mondiale de vaccination qui a débuté avec une expédition au Ghana, comment le président Bashar al-Assad est embourbé dans La crise économique syrienne et Animateurs japonais vivre dans la pauvreté.

Une ambitieuse campagne mondiale de vaccination démarre

La nation ouest-africaine du Ghana a reçu la première grande cargaison de vaccins Covid-19 dans le cadre d’un programme de partage mondial visant à rendre l’accès aux vaccins plus égal. Le Ghana et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest commenceront les vaccinations dans les prochains jours, ont indiqué des responsables.

Le programme, appelé Covax, a pour objectif de fournir cette année deux milliards de doses gratuites de vaccins Covid-19 à 92 pays à revenu faible et intermédiaire, ce qui, selon les responsables, en ferait la plus grande opération d’achat et de fourniture de vaccins de l’histoire.

Le contexte: De nombreux responsables de la santé publique ont critiqué la distribution inégale des vaccins, les pays riches ayant acheté des dizaines de millions de doses pour leurs populations. Au moins 44,5 millions d’Américains, par exemple, ont déjà reçu une injection. L’expédition du Ghana de 600 000 doses ne couvre que 1 pour cent de la population.

Le président français Emmanuel Macron a appelé l’Europe et les États-Unis à envoyer jusqu’à 5% de leurs fournitures de vaccins aux pays en développement. Les doses du vaccin AstraZeneca / Oxford envoyées au Ghana ont été produits par le Serum Institute of India.