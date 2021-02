Votre briefing du jeudi

Nous couvrons un étude de coronavirus avec des risques, manifestations au Myanmar et le bilan de la pandémie Les communautés ultra-orthodoxes d’Israël .

Une étude britannique potentiellement risquée sur le coronavirus

Dans une nouvelle étude, autorisée mercredi par les régulateurs britanniques, un petit groupe de volontaires non vaccinés, limité aux personnes en bonne santé âgées de 18 à 30 ans, sera délibérément infecté par le coronavirus.

Les scientifiques espèrent éventuellement exposer les personnes vaccinées au virus afin de comparer l’efficacité de différents vaccins. Mais avant cela, les bailleurs de fonds du projet doivent exposer des volontaires non vaccinés pour déterminer la dose la plus faible du virus qui les infectera de manière fiable.

En contrôlant la quantité de virus auxquels les personnes sont soumises et en les surveillant à partir du moment où elles sont infectées, les scientifiques espèrent découvrir des choses sur la façon dont le système immunitaire répond au coronavirus qui serait impossible en dehors d’un laboratoire – et développer des moyens de comparer directement l’efficacité des traitements et des vaccins.

Résultats inconnus: Il y a eu des cas graves de Covid-19 même chez des patients plus jeunes, et les conséquences à long terme d’une infection sont en grande partie inconnues. Les restrictions d’âge peuvent également rendre difficile la traduction des résultats aux personnes âgées ou aux personnes souffrant de maladies existantes.