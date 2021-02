Votre briefing du jeudi

Nous couvrons L’art protestataire du Myanmar, le étoilé open d’Australie les demi-finales et le bilan de la pandémie Les communautés ultra-orthodoxes d’Israël .

Art et défi au Myanmar

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées mercredi dans le centre de Yangon, le plus grand rassemblement depuis le début des manifestations contre un coup d’État, brandissant des affiches et des pancartes conçues pour la génération Instagram.

Comme pour les manifestations en Thaïlande et à Hong Kong, l’art, les mèmes et la dissidence créative sont devenus un outil pour les manifestants au Myanmar. Les artistes apportent au soulèvement des graffitis, du hip-hop, des poèmes, des hymnes, des dessins animés et des peintures qui partagent leurs messages. Les collectifs d’art produisent des dessins gratuits afin que les manifestants puissent les imprimer pour des signes.

Parallèlement aux manifestations, plus de 750 000 personnes ont cessé d’aller travailler. Le fait que le mouvement ne soit pas découragé, et même gagne du terrain, est notable: l’armée a arrêté plus de 450 personnes depuis le coup d’État du 1er février, tirant même des coups de feu dans la foule. Il a également longtemps vu une menace dans les arts.

Les artistes comme cibles: Parmi les dizaines de personnes capturées aux côtés de Daw Aung San Suu Kyi, le chef civil du Myanmar, lors du coup d’État se trouvaient un cinéaste, deux écrivains et un chanteur de reggae. Un graffeur dont les étiquettes de protestation ont animé Yangon a déclaré qu’il fuyait la police.