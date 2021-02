Nous couvrons le dernier de Procès de destitution de Trump , mauvaise nouvelle pour les Britanniques rêver de voyages à l’étranger et le son d’un Coquille de conque vieille de 17000 ans .

Le deuxième jour du procès de destitution de Trump

L’équipe du parquet de la Chambre a présenté mercredi un récit radical contre l’ancien président Donald Trump, en utilisant des vidéos détaillées et un son inédit de communications radio de la police datant du jour où une foule de partisans de Trump a envahi le Capitole. Écoutez et regardez ici.

L’équipe de défense de M. Trump a affirmé qu’il ne voulait pas que ses partisans prennent d’assaut le Capitole et que sa langue était protégée par la liberté d’expression, et non par l’incitation à la violence ou à l’insurrection. « Il n’y a aucun ensemble de faits qui justifie jamais l’abrogation des libertés accordées aux Américains dans la Constitution des États-Unis », a déclaré Bruce Castor Jr., l’un de ses avocats.

Par ailleurs, les procureurs géorgiens ont ouvert une enquête pénale sur l’appel téléphonique de M. Trump en janvier au secrétaire d’État géorgien lui demandant de «trouver» des votes.

Républicains: Des milliers de personnes ont quitté le GOP depuis l’émeute du Capitole, selon les données d’enregistrement des votes.