Nous couvrons nouvelles preuves attendues à Procès de destitution de Donald Trump , Twitter s’incline devant pression du gouvernement indien et le dernier de l’Open d’Australie .

Trump « leur a dit de se battre comme un enfer », dit le procureur

Les démocrates ont commencé mercredi à présenter leur cas lors du procès de destitution de l’ancien président Trump, mais ont dû faire face à une forte montée s’ils espéraient persuader suffisamment de républicains de condamner l’ancien président.

Avec des séquences vidéo plus effrayantes de l’attaque du mois dernier contre le Capitole, y compris des plans de montrer des images de caméras de sécurité invisibles, les procureurs ont fait valoir que les fausses déclarations de M. Trump sur sa perte électorale et son langage enflammé lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche ont provoqué la foule de partisans .

« Les preuves montreront qu’il a clairement incité à l’insurrection du 6 janvier », a déclaré le représentant Jamie Raskin, le principal responsable de la mise en accusation. «Il leur a dit de se battre comme un enfer, et ils nous ont apporté l’enfer ce jour-là», a-t-il ajouté, qualifiant M. Trump d ‘«incitateur en chef». Suivez nos mises à jour ici.

Républicains: Mardi, six sénateurs républicains se sont joints à 50 démocrates pour voter en faveur du procès de destitution – un nombre bien inférieur à ce qui serait nécessaire pour condamner M. Trump. Les six étaient les sénateurs Bill Cassidy de la Louisiane, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska et Patrick Toomey de la Pennsylvanie.