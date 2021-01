Les pénuries de vaccins frappent durement l’UE

Les problèmes de vaccination contre le coronavirus en Europe ont fait boule de neige hier, alors que l’Espagne est devenue le premier pays à suspendre en partie les vaccinations en raison d’un manque de doses. Madrid a suspendu les vaccinations pendant deux semaines, et la Catalogne pourrait emboîter le pas.

Bien que l’Union européenne regorge d’argent et d’influence, elle s’est retrouvée derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, ainsi que d’autres pays comme Israël, le Canada et les Émirats arabes unis, en essayant d’obtenir des doses suffisantes pour sa population, même autant. les pays, en particulier les plus pauvres, ont du mal à en obtenir.

En réponse à l’annonce du fabricant de médicaments AstraZeneca selon laquelle il réduirait de 60% les livraisons de son vaccin en raison de déficits de production, l’UE a exhorté l’entreprise à lui fournir des doses provenant d’usines britanniques, selon un rapport de la BBC.

Détails: La Commission européenne, l’exécutif du bloc, s’est fixé la semaine dernière l’objectif de faire vacciner 70% de sa population d’ici cet été, un objectif qui a été rejeté quatre jours plus tard par le président du Conseil européen, Charles Michel, comme «difficile».