Une lutte pour des vaccins rares

Depuis des mois, les pays riches débarrassent les rayons du monde des vaccins contre les coronavirus, laissant les pays les plus pauvres sur la touche. Mais une nouvelle escarmouche cette semaine a opposé les riches aux riches – la Grande-Bretagne contre l’Union européenne – dans la course aux flacons.

Piqué par la lenteur de ses progrès en matière de vaccination, l’UE a menacé de resserrer les règles sur les expéditions vers la Grande-Bretagne de vaccins effectués en Belgique. Les législateurs britanniques ont dénoncé cette décision comme une campagne de chantage.

Les querelles pourraient entraîner des attentes plus longues pour les vaccins pour les pays les plus pauvres. Le cœur du problème réside dans les retards de production dans les usines belges qui fabriquent les injections Pfizer-BioNTech et les vaccins Oxford-AstraZeneca. Le fabricant français de médicaments Sanofi a déclaré qu’il contribuerait à produire plus de 100 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech dans le but de répondre à la forte demande en Europe.

Le progrès: La Grande-Bretagne a jusqu’à présent donné des vaccins à 10% de sa population, contre environ 2% de la population de l’UE La Grande-Bretagne a été le premier pays à autoriser un vaccin contre le coronavirus entièrement testé.