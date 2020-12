Nous couvrons Noël pendant la pandémie , un investissement majeur accord en cours entre la Chine et l’UE et un Groupe biélorusse faire des vagues sur TikTok.

Restrictions plus strictes en Grande-Bretagne au milieu de l’alarme concernant la variante

Luttant pour freiner la propagation d’une variante potentiellement plus infectieuse du coronavirus, le gouvernement britannique a ordonné mercredi que davantage de sections d’Angleterre soient placées sous verrouillage restrictif.

Les responsables de la santé ont déclaré que limiter sévèrement les contacts humains était le seul moyen de protéger les personnes. « La nouvelle variante rend tout tellement plus difficile car elle se propage beaucoup plus rapidement », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé.

Les zones autour de l’Angleterre seront soumises au plus haut niveau de restrictions à partir du lendemain de Noël. Toutes les entreprises non essentielles doivent fermer et les gens ne peuvent pas rencontrer ceux qui ne font pas partie de leur foyer.

Les nombres: La Grande-Bretagne a signalé 39 237 cas mercredi, en hausse de 56% par rapport à il y a une semaine, selon une base de données du Times. Le nombre de personnes hospitalisées avec le virus est à peu près le même qu’il l’était au plus fort de l’épidémie au printemps.