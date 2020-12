Nous couvrons une nouvelle analyse de Dépenses de la Grande-Bretagne en cas de pandémie , une se déplacer vers la droite pour Emmanuel Macron et un avantage pour la crise climatique pour la Russie .

Le copinage et le gaspillage dans les dépenses pandémiques de la Grande-Bretagne

Alors que la Grande-Bretagne cherchait des équipements de protection et d’autres équipements, certaines entreprises – dont beaucoup avaient des liens étroits avec le parti conservateur au pouvoir ou aucune expérience antérieure – ont récolté des milliards, selon une analyse du New York Times portant sur plus de 2500 contrats.

Dans certains cas, les entreprises les plus qualifiées ont perdu au profit de celles qui avaient de meilleures relations politiques, qui ont eu accès à une voie VIP secrète, ce qui les a rendues environ 10 fois plus susceptibles d’être approuvées pour un contrat.

Conclusions: Bien qu’il n’y ait aucune preuve de conduite illégale, il existe de nombreuses preuves de copinage, de gaspillage et de diligence raisonnable, les fonctionnaires ignorant ou manquant les signaux d’alarme, y compris les antécédents de fraude, de violations des droits de l’homme, d’évasion fiscale et d’autres controverses graves.

Restrictions de Noël: Le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à lever les limites des rassemblements du 23 au 27 décembre malgré les appels croissants à abandonner le plan alors que les cas de coronavirus augmentent.