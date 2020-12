Nous couvrons une première approbation à l’étranger pour un Vaccin chinois , nouvelles images satellites de Installation nucléaire iranienne et images qui ont défini 2020 .

Les EAU sont les premiers à approuver le vaccin chinois

Les Émirats arabes unis ont déclaré mercredi qu’ils avaient approuvé un vaccin contre le coronavirus chinois après que des données préliminaires aient montré qu’il était efficace à 86%. C’est le premier gouvernement à accorder l’approbation du vaccin développé par Sinopharm, un fabricant de vaccins appartenant à l’État.

Si les résultats d’ailleurs montrent des résultats similaires, les vaccins chinois pourraient offrir une bouée de sauvetage aux pays en développement qui n’ont pas les moyens d’acheter des vaccins en provenance des États-Unis qui seront probablement plus chers et plus difficiles à transporter.

Les données: Les responsables chinois et Sinopharm sont restés silencieux sur l’annonce émiratie. Les scientifiques ont noté qu’il manquait de données et d’autres détails critiques. Sinopharm a mené des essais dans 10 pays, dont les données n’ont pas encore été publiées.