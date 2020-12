Les premières vaccinations britanniques seront administrées la semaine prochaine

Dans une première mondiale, la Grande-Bretagne a donné mercredi une autorisation d’urgence au vaccin contre le coronavirus de Pfizer. Les hôpitaux du pays ont déjà commencé à envoyer des courriels aux membres du personnel pour planifier les vaccinations, les premières doses devant être administrées à Londres à 7 heures du matin lundi.

Pfizer prévoit d’expédier 800 000 doses en Grande-Bretagne dans les prochains jours, avec un total de 40 millions en commande. Chaque patient a besoin de deux doses, administrées à un mois d’intervalle.

Les travailleurs des hôpitaux de première ligne peuvent être parmi les premiers à recevoir le vaccin, suivis des résidents et des travailleurs des foyers de soins; les personnes de plus de 80 ans; et d’autres travailleurs de la santé et des services sociaux.

L’un des derniers obstacles auxquels sont confrontés les fabricants de médicaments consiste à tester le vaccin sur des enfants, qui ont un système immunitaire plus actif que les adultes et pourraient avoir des réactions plus fortes.