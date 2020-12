Nous couvrons un approuvé vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne , manifestants condamné à la prison à Hong Kong et une bagarre sur les réseaux sociaux Kimchi.

La Grande-Bretagne est la première à approuver le vaccin Pfizer

Sautant devant les États-Unis, la Grande-Bretagne a donné mercredi une autorisation d’urgence au vaccin contre le coronavirus de Pfizer – une première en Occident. La campagne de vaccination devrait démarrer la semaine prochaine.

La Grande-Bretagne a précommandé 40 millions de doses du vaccin fabriqué par le géant pharmaceutique américain Pfizer et une petite société allemande, BioNTech.

Les résidents des maisons de soins infirmiers sont la priorité pour recevoir les premiers vaccins, mais les responsables ont indiqué que les travailleurs hospitaliers de première ligne pourraient être plus rapides à recevoir les vaccins en raison des difficultés de stockage et de transport du vaccin vers les maisons de soins infirmiers et d’autres sites.

Et après: Les hôpitaux britanniques ont déjà commencé à envoyer des courriels aux membres du personnel pour planifier les vaccinations. A Londres, les premières doses seront administrées à 7 heures du matin lundi. Chaque personne a besoin de deux injections, à un mois d’intervalle. Les doses seront emballées dans des boîtes, avec de la glace sèche les gardant aux températures semblables au pôle Sud dont elles ont besoin.