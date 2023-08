Votre bracelet Smartwatch est probablement couvert de bactéries nocives. Voici comment le nettoyer

Désinfectez-vous régulièrement votre bracelet de montre connectée ? Vous en aurez envie maintenant. UN étude scientifique publié en mai a examiné 20 bracelets de montre et de fitness différents et a trouvé 95% ont été contaminés avec au moins un type de bactérie nocive pouvant provoquer des infections.

Le document détaille comment les chercheurs ont testé les bracelets portés par 20 personnes aléatoires et anonymes. Les bracelets étaient en caoutchouc, en plastique, en tissu, en métal et en cuir, le journal soulignant que nous portons nos montres et nos trackers de fitness lorsque nous nous entraînons, nageons, tenons nos animaux de compagnie, mangeons et dormons, et pourtant nous ne les désinfectons pas souvent.

Sur les 20 bracelets de montre, les chercheurs ont découvert que 85 % contenaient du Staphylococcus aureus (Staph aureus), 60 % des bactéries Escherichia coli (E. coli) et 30 % des bactéries Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). Les élastiques en caoutchouc et en plastique avaient taux les plus élevés de bactéries nocives sur eux, tandis que les bandes métalliques d’or et d’argent avaient les plus bas, comme publié précédemment par 9à5Mac.

Les chercheurs ont qualifié le problème de « important pour la santé publique », ajoutant que les infections pourraient être évitées si nous désinfections nos bracelets de montre plus souvent (ou pas du tout).

Heureusement pour nous, ils ont également étudié comment éliminer les bactéries.

Comment désinfecter votre bracelet de montre intelligente

Voici comment nettoyer votre tracker d’activité et vos bracelets de montre intelligente infestés de germes :

Retirez votre montre gluante de votre poignet. Prenez soit le spray désinfectant Lysol, soit un nettoyant à 70 % d’éthanol, comme ces petites lingettes alcoolisées. Les chercheurs ont également testé le vinaigre de cidre de pomme, mais ont constaté qu’il n’était pas efficace sur Staph aureus, même après 5 minutes de nettoyage. Essuyez votre bracelet de montre. Continuez ensuite à essuyer. Le Lysol et l’alcool à 70 % ont tué 99,99 % des E. coli, Staph aureus et P. aeruginosa après 30 secondes de contact. Si vous avez un bracelet en plastique, continuez à l’essuyer pendant 2 minutes. Les chercheurs ont découvert que 30 secondes d’exposition au Lysol ou à 70 % d’éthanol n’étaient pas suffisantes pour tuer les bactéries nocives présentes sur les bracelets en plastique.

À quelle fréquence devez-vous faire cela ? Le journal n’a pas précisé, se contentant de dire que cela devrait être « régulier ».

Ou vous pouvez simplement passer à un groupe de métal, en particulier un groupe en or. Et ne portez pas de vêtement en plastique si vous êtes sensible aux germes.