Votre bonne santé : traitement de deux semaines pour la polyarthrite rhumatoïde

Un homme veut savoir s’il est sécuritaire de prolonger le délai entre les injections d’Humira pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

Cher Dr Roach : Je suis un homme de 67 ans en bonne santé, mais je prends Humira pour la polyarthrite rhumatoïde (PR). Cela fait un travail formidable pour moi, sans effets secondaires. Il fait un si bon travail que je peux prolonger périodiquement le délai entre les injections, par exemple une toutes les trois semaines au lieu de la dose recommandée toutes les deux semaines. Je peux même passer jusqu’à six mois entre les injections sans remarquer beaucoup de symptômes de PR.

Mon rhumatologue en est conscient et m’encourage à utiliser une quantité moindre si je ressens toujours un soulagement. Mon dilemme est que je parlais récemment d’Humira à mon gastro-entérologue et il m’a dit qu’ils utilisaient un médicament très similaire pour les problèmes gastro-intestinaux. Mais apparemment, vous n’êtes pas censé arrêter de le prendre consécutivement, car le corps deviendra immunisé contre le médicament et celui-ci peut perdre son efficacité.

Naturellement, je ne veux pas perdre le grand soulagement que j’ai la chance de recevoir, mais je sais aussi que c’est un médicament puissant. Il semble que moins j’en prends, mieux c’est.

JC

Je partage l’inquiétude de votre gastro-entérologue. Il pense peut-être à un médicament similaire, le vedolizumab (Entyvio). Lorsque ce médicament est arrêté chez une personne atteinte de la maladie de Crohn, il provoque une poussée de la maladie dans environ la moitié des cas dans un délai de six mois. Chez un tiers d’entre eux, le médicament ne sera plus efficace.

La situation est similaire avec l’adalimumab (Humira), car il existe un risque de rechute si vous l’arrêtez complètement. Le prendre toutes les trois semaines a entraîné une poussée chez 36 % des personnes dont la maladie était bien contrôlée depuis des années. Les chercheurs n’ont pu identifier aucun moyen de prédire qui éclaterait. Le redémarrage d’Humira a permis à plus de la moitié des participants à l’étude de reprendre le contrôle, mais pas à tout le monde.

Je comprends que ce sont des médicaments puissants avec des effets secondaires. Même si vous n’en remarquez aucun, de nombreuses personnes le remarqueront, et de nombreux organes peuvent subir des effets secondaires très graves. Heureusement, ceux-ci sont rares et, dans la plupart des cas, il est de loin préférable de continuer à prendre le médicament, tant que vous êtes surveillé.

En tant qu’étudiant en médecine, je me souviens avoir vu à quoi ressemblait la PR avant que nous ayons des médicaments efficaces, tels que le méthotrexate et les inhibiteurs du TNF comme Humira. Des années d’inflammation ont provoqué de terribles déformations des mains, principalement chez les femmes que j’ai vues. Puisque vous n’éprouvez aucun effet secondaire et que cela fonctionne bien, je ne recommande pas le traitement sur trois semaines – et certainement pas six mois entre les doses.

Le Dr Roach écrit : Une chronique récente sur la perte de cheveux et les maladies thyroïdiennes a incité de nombreux lecteurs à m’écrire pour me faire part de leurs expériences. Un lecteur a noté que l’augmentation des protéines dans son alimentation semblait ralentir la chute des cheveux et même provoquer une certaine repousse.

Un autre lecteur a recommandé la biotine. Je recommande souvent cela comme essai, malgré le manque de preuves solides de son efficacité. La biotine est une vitamine de type B très sûre, même si elle peut interférer avec un test en laboratoire des niveaux d’hormones thyroïdiennes et autres.

Je dois noter que la perte de cheveux et les maladies thyroïdiennes sont très courantes et que les maladies thyroïdiennes ne provoquent pas toujours la perte de cheveux.

Le Dr Roach regrette de ne pas pouvoir répondre aux lettres individuelles, mais il les intégrera dans la colonne autant que possible. Les lecteurs peuvent envoyer des questions par courrier électronique à [email protected]