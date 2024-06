Votre boisson préférée peut provoquer le cancer du sein – mais la plupart des femmes aux États-Unis ne sont pas conscientes des risques liés à l’alcool pour la santé

par: Monica Swahn Doyenne du Wellstar College of Health and Human Services, Kennesaw State University, Ritu Aneja Professeur de sciences cliniques et diagnostiques, doyenne associée de la recherche et de l’innovation à l’École des professions de la santé, Université de l’Alabama à Birmingham, La conversation

(La conversation) – Saviez-vous que boire un verre entre amis ou profiter d’un moment de détente entre mamans et vins pourrait en fait augmenter votre risque de cancer du sein ? Cela ressemble à un buzzkill. Mais c’est une vérité que beaucoup ne connaissent peut-être pas : L’alcool provoque effectivement le cancer du sein.

Le Organisation Mondiale de la Santé et le Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme Expliquez-le assez clairement : par rapport à ceux qui ne boivent pas, un seul verre par jour peut augmenter votre risque de cancer du sein de 5 à 9 %.

Comme l’alcool et chercheurs en cancernous voulions en savoir plus sur ce que les femmes savent réellement sur le lien entre l’alcool et le cancer du sein, d’autant plus que la consommation d’alcool a été en augmentation chez les femmes.

Expliquer le déficit de connaissances

Pour notre recherche récemment publiée, nous a demandé à plus de 5 000 femmes personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis en 2021 pour savoir si elles étaient conscientes du lien entre la consommation d’alcool et le cancer du sein. Nous les avons également interrogés sur leurs habitudes de consommation d’alcool et sur d’autres facteurs liés à leur santé et à leurs antécédents.

Nous avons été surpris de constater que seulement 1 femme sur 4 Je savais que l’alcool était un facteur de risque de cancer du sein. Plus inquiétant encore, 35 % pensent qu’il n’y a aucun lien. Un autre 40 % restaient hésitants à ce sujet.

Bien comprendre les risques de l’alcool pour la santé peut aider les gens à faire des choix plus éclairés sur la manière dont ils en consomment. aire images/Moment via Getty Images

Nous avons également vu un Écart de connaissances en fonction de l’âge, de l’éducation et de la race.

Les femmes plus jeunes et plus instruites et celles confrontées à des problèmes liés à l’alcool étaient mieux informées du lien entre l’alcool et le risque de cancer du sein que les femmes plus âgées, moins instruites et celles qui n’avaient pas bu au cours de l’année écoulée. Les femmes noires étaient également moins conscientes du risque entre l’alcool et le cancer du sein que les femmes blanches.

Boire moins réduit le risque de cancer du sein

Malgré les tentatives des chercheurs sur l’alcool, des responsables de la santé et des défenseurs informer les femmes sur les risques de l’alcool et son lien avec le cancer du sein, nos résultats montrent que ce message ne parvient pas à la plupart des gens.

Il existe également des mythes sur les bienfaits de la consommation d’alcool parce que certaines personnes ne veulent pas savoir que boire peut causer des dommages et je ne veux pas en parler. En conséquence, de nombreuses femmes ne savent tout simplement pas ou sont incertaines du la santé nuit à l’alcool.

Une approche de communication globale visant à accroître la sensibilisation aux méfaits de l’alcool et à son lien avec le cancer peut aider à soutenir et encourager les femmes à faire des choix plus sains en matière de consommation d’alcool.

Campagnes éducatives peuvent aider à informer les personnes d’horizons divers sur l’alcool et les risques de cancer du sein. Les étiquettes d’avertissement peuvent contribuer à accroître la sensibilisation aux risques de l’alcool pour la santé.

Les changements de politique en matière de commercialisation, d’accès et de disponibilité de l’alcool peuvent également faire une différence dans les habitudes de consommation des gens.

Ces politiques peuvent également répondre aux « féminisation » du marketing de l’alcoolqui incite intentionnellement les femmes à boire et acheter de l’alcool en normalisant ou en glorifiant la consommation excessive d’alcool et en ignorant les risques pour la santé et les dommages causés. L’Organisation mondiale de la santé recommande des règles plus strictes sur la publicité et le marketing de l’alcool ainsi que sur des taxes plus élevées sur l’alcool afin de réduire les méfaits liés à l’alcool.

Aujourd’hui la culture peut se normaliser faire face au stress de la vie en faisant sauter le bouchon.

Mais réduire sa consommation d’alcool peut faire une différence dans le risque de cancer du sein. Prendre du recul et réfléchir les effets de l’alcool sur votre santé peut vous aider à faire des choix éclairés quant à savoir si vous devez boire ou non.