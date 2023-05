Votre BlackBerry vous manque ? Le secteur canadien de l’innovation aussi

Le nouveau film Mûre est une célébration du téléphone bien-aimé. Il met en vedette des acteurs hollywoodiens et donne une idée des coulisses de l’ascension et de la chute de la société RIM, basée à Waterloo, en Ontario.

Mais sous tout cela, c’est une lettre d’amour à l’innovation. Le BlackBerry a changé notre façon de travailler, de vivre et de communiquer.

« Quelle est l’importance de l’innovation que ces nerds au-dessus d’un restaurant à Waterloo ont imaginée en 1996 », a déclaré la vedette du film, Jay Baruchel, à CBC News lors d’un récent événement sur le tapis rouge.

Il est facile de revenir sur l’ascension et la chute spectaculaires de BlackBerry et de se concentrer sur la chute. Mais Baruchel voulait faire un film qui célébrait l’ascension – et la façon dont une petite entreprise canadienne a changé le monde.

« La façon dont nous participons au monde, la façon dont nous nous relions les uns aux autres, tout cela repose sur ce qu’ils ont créé, pour le meilleur ou pour le pire », a déclaré Baruchel.

« Ils ont travaillé dans l’anonymat assez longtemps. Et je veux que les gens sachent que nous innovons, bousculons et faisons autant de conneries que n’importe qui d’autre. »

Le film BlackBerry, mettant en vedette l’acteur Jay Baruchel (photo), raconte comment une entreprise de Waterloo, en Ontario, est devenue un chef de file de l’innovation technologique. (Photos d’élévation)

Lacunes dans l’écosystème de l’innovation au Canada

L’essor de BlackBerry a montré que le Canada est aussi bien placé que n’importe quel autre pays au monde pour créer et mettre au point de nouvelles technologies. Ces ingénieurs au-dessus d’un restaurant à Waterloo ont créé une toute nouvelle classe de produits. Au même moment, juste à l’extérieur d’Ottawa, les ingénieurs de Nortel faisaient des percées tout aussi importantes.

Quand ils ont finalement échoué, il n’y avait pas de système en place pour soutenir les idées et le travail qui était encore en cours.

« Dans un système où vous avez le bon type de politique d’innovation et un véritable environnement d’innovation, la disparition des deux (RIM et Nortel) aurait immédiatement créé une quantité massive de petites entreprises qui pourraient rapidement se développer », a déclaré Dan Breznitz.

Il est titulaire de la chaire d’études sur l’innovation à la Munk School of Global Affairs and Public Policy. Il est également codirecteur du Laboratoire des politiques d’innovation et membre de l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA).

Il évoque la Silicon Valley aux États-Unis. Lorsque Sun Microsystems s’est effondré à la suite de la bulle Internet, des dizaines de petites entreprises se sont positionnées pour combler le vide.

« Regardez où se trouvent actuellement les sièges sociaux d’Apple et de Google. Ils sont assis sur l’ancien campus de Sun », a-t-il déclaré.

Mais alors que les géants canadiens de la technologie se sont effondrés, rien n’a pu sortir de l’épave.

« Au Canada, ils ont tout simplement disparu. Si vous regardez en fait bon nombre des meilleures ressources qui appartenaient à Nortel et BlackBerry, elles appartiennent maintenant à Huawei », a déclaré Breznitz à CBC News. « C’est une indication claire d’un échec horrible de la politique d’innovation et d’un environnement vraiment horrible pour la création d’innovation. »

« Il faut revenir à l’essentiel »

Le co-PDG de RIM et l’homme qui a contribué à faire du BlackBerry un incontournable mondial, a déclaré qu’il était urgent de résoudre le problème d’innovation au Canada.

« Je n’ai jamais été aussi convaincu que nous devons revenir à l’essentiel – renforcer la capacité de l’économie du savoir au sein de notre communauté politique », a déclaré Jim Balsillie, président du Conseil canadien des innovateurs et fondateur du Centre pour la gouvernance internationale. Innovation et le Centre pour les droits numériques.

Voici un aperçu de la réponse générée par l’IA de ChatGPT pour la question « Qu’est-ce que l’IA peut offrir à l’humanité ? » vu sur un écran d’ordinateur portable plus tôt cette année à Londres. (Léon Neal/Getty Images)

Il est un défenseur de longue date de meilleures politiques d’innovation au Canada.

« Le Canada n’a aucune chance d’avoir une économie de l’innovation tant que nous n’aurons pas amené nos décideurs politiques à comprendre quelle est la voie à suivre », a-t-il écrit dans un courriel à CBC News.

Au contraire, l’environnement mondial est devenu plus difficile qu’il ne l’était lorsque Balsillie construisait BlackBerry. Des économistes comme Royce Mendes, directeur général de la société de services financiers Desjardins, ont déclaré que la pression sur le Canada est encore plus forte maintenant.

Il souligne les développements récents autour de l’IA et des fonctionnalités telles que ChatGPT.

« L’innovation fonctionne à une vitesse vertigineuse, nous devons suivre le rythme. Nous ne pouvons pas utiliser des politiques ou modéliser l’économie de la même manière que nous l’étions au siècle dernier ; les choses sont très différentes aujourd’hui », a déclaré Mendes à CBC News.

La première étape pour obtenir un plan d’innovation consiste à s’assurer que les décideurs savent ce que signifie l’innovation. Cela peut sembler simpliste, mais la plupart des experts s’accordent à dire que les politiciens ne maîtrisent pas toujours bien la différence entre invention et innovation.

Une invention, a déclaré Breznitz, est une nouvelle idée tandis que l’innovation consiste à créer un marché et un système de soutien pour aider à favoriser davantage d’inventions.

« L’innovation est incertaine et risquée »

Une fois cela réglé, le prochain défi est de convaincre les entreprises canadiennes d’innover. Et Breznitz a dit que c’était plus difficile que vous ne le pensez.

« Les chefs d’entreprise ne sont pas stupides », a-t-il déclaré. « Les marges bénéficiaires des entreprises canadiennes sont en fait extrêmement élevées; l’innovation est incertaine et risquée. »

Un environnement où les entreprises peuvent réaliser des bénéfices sans trop de risques est lié à des difficultés d’innovation, a-t-il déclaré. Si vous regardez les plus grandes entreprises au Canada, des mines à la foresterie, des entreprises de télécommunications aux banques, il n’y a pas beaucoup de concurrence et les obstacles réglementaires sont importants, a-t-il ajouté.

Des entreprises comme Shopify ont montré comment l’innovation peut stimuler la croissance et les bénéfices. Les entreprises de services financiers comme WealthSimple ont changé la façon dont les Canadiens perçoivent le secteur bancaire.

Le siège social de Shopify à Ottawa est photographié en mai 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Mais ce niveau d’innovation demeure rare dans les cercles d’affaires d’élite du Canada.

Et les obstacles réglementaires font réfléchir les entrepreneurs à deux fois avant d’essayer de construire quelque chose au Canada.

Breznitz a déclaré qu’un entrepreneur doit se demander s’il peut créer un produit. Ensuite, cet entrepreneur doit se demander si les clients achèteront le produit. Mais même si vous parvenez à faire les deux, vous ne savez toujours pas si vous serez autorisé à vendre ce produit au Canada.

« Ainsi, plusieurs entrepreneurs et entreprises ne prennent pas la peine d’essayer, car les incertitudes sont si élevées, y compris l’incertitude réglementaire. Ou nous nous déplaçons simplement aux États-Unis pour le faire. Et ils disent, excusez mon langage ‘f-k it ‘ », a déclaré Brenitz. Il souligne les réglementations dans tous les domaines, des nouvelles technologies vertes aux services financiers qui empêchent même les entreprises d’essayer de se lancer au Canada.

Mendes convient que trop de réglementation peut être un obstacle. Mais il a dit que le vrai truc est de trouver un équilibre, soulignant la crise bancaire qui a ébranlé le système financier américain.

« Une mainmise lourde sur la réglementation peut parfois protéger l’économie canadienne : 2008-2009 en est un excellent exemple », a déclaré Mendes. « Nous devons trouver un équilibre prudent entre la réglementation, la compétitivité et l’innovation. »

Malgré tous les problèmes, toutes les personnes interrogées pour cet article ont exprimé un vif optimisme quant à l’avenir. Ils disent que le Canada a des universités incroyables qui ont produit une main-d’œuvre hautement scolarisée. Et lentement, disent-ils, les politiciens passent à l’action.

En février, le gouvernement fédéral a dévoilé la Société canadienne de l’innovation, dotée d’un budget conséquent de 2,6 milliards de dollars sur quatre ans.

Le CIC fournira un financement allant de 50 000 $ à 5 millions de dollars par projet. Des projets de R&D à plus grande échelle pourraient rapporter jusqu’à 20 millions de dollars par projet.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, réfléchit à une réponse alors qu’elle prend la parole lors d’une conférence de presse avant de présenter le budget fédéral plus tôt cette année. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Breznitz est annoncé comme l’architecte du CIC. Il semble prudemment optimiste quant à ses perspectives de succès.

« Dans deux ou trois ans, nous devrions déjà commencer à voir des changements », a-t-il déclaré. « Et puis dans 15 ans, nous dirons: » Wow, nous l’avons réellement fait. Mais c’est un très gros si. »

L’une des meilleures parties de la Mûre Le film regarde les entrepreneurs Mike Lazaridis et Jim Balsillie se démener pour grandir et construire. Leur équipe est en plein essor. Et le monde est tombé amoureux de leur produit.

La politique seule ne peut pas reproduire cela. Mais la politique gouvernementale peut absolument mettre en place des systèmes qui aident les entrepreneurs à prospérer et à atténuer les échecs lorsqu’ils se produisent.