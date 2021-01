Votre Bed Bath & Beyond ferme-t-il? Voir la liste des magasins dont la fermeture est prévue pour fin février 2021

D’autres magasins Bed Bath & Beyond devraient fermer.

43 autres seront fermés d’ici la fin du mois de février, ont déclaré mardi des responsables de Bed Bath & Beyond à USA TODAY.

Le détaillant d’articles pour la maison basé dans le New Jersey – qui exploite également buybuy Baby et Harmon Face Values ​​- a déclaré que les sites étaient actuellement en cours de liquidation de vente.

En juillet dernier, les responsables de Bed Bath & Beyond Inc. ont déclaré que 200 de ses magasins du même nom devraient fermer au cours des deux prochaines années, représentant environ 21% de ses magasins Bed Bath & Beyond.

En septembre, la société a annoncé que 63 des 200 magasins fermeraient d’ici la fin de 2020.

Le porte-parole de la société, Dominic Pendry, a déclaré mardi à USA TODAY que d’ici la fin du mois de février, la société s’attend à avoir achevé environ 60% des fermetures, soit environ 120 magasins.

La confirmation de l’entreprise est en avance sur la publication prévue de ses résultats trimestriels jeudi matin.

Les magasins de 19 États et de Porto Rico devraient fermer dans ce nouveau cycle, la Californie perdant neuf emplacements. La Floride, l’Ohio et la Virginie perdront chacune quatre magasins dans la ronde.

Même avant la pandémie de coronavirus, Bed Bath & Beyond prévoyait de fermer des magasins et a publié en janvier 2020 une liste de 40 magasins fermés. La société a ajouté un ramassage en bordure de rue pendant la pandémie.

Liste de fermeture des magasins Bed Bath & Beyond

Les 43 magasins suivants sont les derniers magasins Bed Bath & Beyond qui devraient fermer d’ici la fin de février 2021. Environ 200 magasins fermeront au cours des deux prochaines années.

Arkansas Bed Bath & Beyond ferme le magasin

Conway: 1272, chemin South Amity

Fermeture de l’Arizona Bed Bath & Beyond

Peoria: 24760 N. Lake Pleasant Parkway

California Bed Bath & Beyond ferme ses magasins

El Cerrito: 6000 El Cerrito Plaza

Gilroy: 6725 Camino Arroyo

Vue sur la montagne: 2470, chemin Charleston

Northridge: 8959 Tampa Ave.

Bord de rivière: marché de Canyon Springs, 2660 Canyon Springs Parkway

San Mateo: 2280 Bridgepoint Parkway

Vallée Simi: 2631 Tapo Canyon Road

Turlock: 2851 promenade de campagne

Ville de Yuba: marché de la ville de Yuba, 1060 Harter Road

Fermeture de magasins Colorado Bed Bath & Beyond

Boulder: 1741 28th St.

Colorado Springs: 5944, chemin Barnes

Lone Tree: Meadows Marketplace, 8467 South Yosemite

Fermeture de magasins Florida Bed Bath & Beyond

East Fort Myers: 3248 Forum Blvd.

Estero: centre commercial Coconut Point, 8020 Mediterranean Drive

Miami: 12010 N Kendall Drive

Port Richey: Embassy Crossings, 9642 US Highway 19N

Georgia Bed Bath & Beyond fermeture

Fayetteville: 123 Pavilion Parkway

Indiana Bed Bath & Beyond fermeture du magasin

Kokomo: 1411, chemin S. Reed

Fermeture Louisiana Bed Bath & Beyond

Slidell: 127 boulevard Northshore.

Fermeture de magasins Massachusetts Bed Bath & Beyond

Holyoke: Le passage de Holyoke, 39 Holyoke St.

Saugus: 367 Broadway

Maryland Bed Bath & Beyond fermeture du magasin

Baltimore: 5210 Campbell Blvd.

Fermeture du Michigan Bed Bath & Beyond

Wyoming: 4830, avenue Wilson SW

Minnesota Bed Bath & Beyond fermeture du magasin

Coon Rapids: 12773 Riverdale Blvd.

Fermeture du magasin New Jersey Bed Bath & Beyond

Lawrenceville: 101-B Mercer Mall, 3371 US Highway 1

New York Bed Bath & Beyond ferme ses magasins

61e rue: 410 East 61st St.

Manhasset: 2103 boulevard Northern.

Grèce: 112 Greece Ridge Center Drive

Fermeture des magasins Ohio Bed Bath & Beyond

Cincinnati: 650-F Eastgate South Drive

Médina: 4949 Grande Shops Ave.

Rangement: 4290, chemin Kent

Warrensville Heights: 4031, chemin Richmond

Pennsylvania Bed Bath & Beyond ferme ses magasins

Pittsburgh: Centre commercial Waterworks, 980 Freeport Road

Swarthmore: 857 brochet de Baltimore

Puerto Rico ferme le magasin Bed Bath

Bo Canovanillas Carolina: centre commercial Los Colobos II, State Road # 3 km 14.1

Fermeture de Tennessee Bed Bath & Beyond

Cleveland: 4540 Frontage Road NW

Utah Bed Bath & Beyond fermeture du magasin

Fourche américaine: 773 W. Grassland Drive

Virginia Bed Bath & Beyond ferme ses magasins

Fairfax: 9666, rue Main

Glen Allen: 9900, chemin Brook

Virginia Beach: 3312, chemin Princess Anne

Waynesboro: 821-D Town Center Drive

