Salman Khan ‘Bhai’ est de retour, juste à temps pour une autre sortie de l’Aïd. La bande-annonce de Radhe: Your Most Wanted Bhai ‘est sortie jeudi et a continué l’héritage des films de Salman Khan: méga-blockbusters, thrillers avec des séquences d’action qui font monter l’adrénaline, de la musique groovy et des mouvements de danse. Radhe: Your Most Wanted Bhai est sur le point de sortir le 13 mai 2021. Réalisé par Prabhudeva, la bande-annonce du film promet le mélange parfait d’action lisse à indice d’octane élevé, de dialogues accrocheurs et de musique de palmarès. La bande-annonce donne un aperçu du monde du crime contre lequel Radhe est opposé. Randeep Hooda joue le rôle de l’antagoniste principal, qui semble convenablement menaçant dans l’avatar d’un méchant par excellence.

Les séquences d’action constituent l’un des points forts de la bande-annonce de Radhe, et il semble que le film soit prêt à emballer un coup de poing. La chimie mignonne de Salman Khan et Disha Patani semble être un autre point fort du film. Disha a non seulement l’air sensationnel, mais son personnage semble avoir beaucoup de portée et de profondeur. Le film met également en vedette Jackie Shroff, qui réunit à l’écran Salman Khan après Bharat, et son personnage semble également intéressant.

Peu de temps après, Twitter a inondé de mèmes Radhe, en particulier ceux contenant la biologie et la physique.

En raison de la situation de pandémie en cours, le film est sur le point d’avoir une sortie hybride multi-plateforme avec Zee Studios optant pour des sorties en salles dans presque plus de 40 pays et une sortie simultanée sur leur plate-forme de diffusion « pay-per-view » Zee Plex. Zee Studios est le premier studio en Inde à opter pour une distribution hybride de n’importe quel film de l’industrie jusqu’à présent et a reçu à juste titre un grand bravo de l’industrie et des fans de la superstar. Les films peuvent être visionnés sur ZEE5 sur son service de paiement à la carte ZEEPlex. Zeeplex est également disponible sur les plateformes DTH comme Dish, D2H, Tata Sky et Airtel Digital TV.

Radhe: Your Most Wanted Bhai est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life production private limited. Le film sort le 13 mai 2021 à l’occasion de l’Aïd.

