Votre argent et votre santé

La santé est similaire aux finances dans la mesure où il y a beaucoup de choses trop complexes que les gens disent que vous devez faire, mais il n’y a que quelques choses simples qui comptent réellement.

Qu’est-ce que « dépensez moins que ce que vous gagnez, investissez dans un portefeuille diversifié/à frais réduits et laissez-le croître/se développer » du monde de la santé ?

C’est le sujet de l’article d’aujourd’hui !

Parker Hewes a écrit un livre intitulé Jeunesse tout au long de la vie : le chemin simple vers une vie longue et jeuneet aujourd’hui, il partage les huit comportements de santé qui seront les plus efficaces pour votre santé et votre bien-être à long terme.



Nous, les fientistes, sommes des optimiseurs – sans cesse à la recherche d’amélioration, d’efficacité et de croissance.

Nous examinons chaque décision avec intentionnalité et une dose de stoïcisme. Cela nous aide à créer avec succès une vie qui se concentre sur ce qui compte le plus.

Et pour beaucoup d’entre nous, la santé figure en tête de liste.

Mais en tant que personnes qui s’efforcent constamment d’obtenir plus d’informations et d’idées sur la façon d’améliorer ou de mieux faire les choses, plonger dans le chaos de l’industrie de la santé peut créer beaucoup de confusion et se sentir submergé.

Il y a tellement d’informations dans le monde de la santé qu’il peut être difficile de savoir par où commencer ou où concentrer notre énergie et notre temps précieux. Comme pour nos finances, nous voulons en avoir pour notre argent lorsqu’il s’agit de nos décisions en matière de santé. Mais la plupart du temps, les informations que l’on trouve sur Internet ne sont que du flair.

Je comprends. Les humains sont attirés par les choses nouvelles et inédites. Ainsi, lorsqu’un nouveau régime alimentaire ou une nouvelle routine d’exercice promet des résultats plus importants et meilleurs, il peut être tentant de le promouvoir et de l’accepter comme un Évangile. Mais lorsque nous nous concentrons constamment sur ce qui est nouveau et nouveau, nous perdons de vue les principes fondamentaux qui sous-tendent le succès. En outre, la triste vérité est que ces choses nouvelles et inédites ne fonctionneront pas très bien si vous n’avez pas une base de santé sous-jacente à tout cela.

Donc, pour ceux d’entre nous qui se sont déjà sentis perdus dans leur parcours de santé, pataugeant entre diverses tendances et modes en matière de santé, cet article est pour vous. Parce que la santé ne consiste pas à trouver une solution miracle dans l’espoir de résoudre des années de problèmes ou d’inefficacités… il s’agit d’habitudes cohérentes qui rendent les comportements sains instinctifs et naturels. Et comparés à la quantité de conseils qui circulent dans l’univers de la santé, les comportements qui comptent vraiment pour votre vie sont relativement peu nombreux.

Heureusement, avant de devenir un passionné de la finance, j’étais un connaisseur de la santé. Inspiré par les luttes de ma mère contre les allergies alimentaires ainsi que par ma formation de docteur en chiropratique, j’ai consacré des milliers d’heures à lire des recherches et à lire tous les livres de santé disponibles (qui, à mon avis, sont les meilleurs endroits pour obtenir des informations sur votre santé). .

Après environ 15 ans d’études, il en est résulté ce petit livre sur la santé que j’appelle Jeunesse pour la vie.

La jeunesse à vie, c’est vivre pleinement sa vie. Cela signifie non seulement que vous vivez plus longtemps, mais que ces années sont remplies d’activités, d’aventures et de plaisir.

Vous ne vous contentez pas de vous asseoir sur votre canapé lorsque vous atteignez un âge arbitraire, vous conservez votre exubérance juvénile jusqu’à l’âge d’or. Les gens vous admirent comme étant « l’homme de 80 ans le plus actif qu’ils connaissent » parce que vous continuez à pratiquer les activités que vous aimiez dans votre jeunesse. Vous n’avez peut-être pas le même dynamisme dans votre démarche que vous-même à 20 ans, mais vous continuez à sortir et à découvrir le monde comme un jeune de 20 ans.

Pour reprendre les mots de l’Organisation mondiale de la santé, vous avez atteint un bien-être mental, physique et social complet, et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité.

Je définis le bien-être, la jeunesse tout au long de la vie et la santé de la même manière. Pour faire simple, la santé et le bien-être signifient vivre plus d’expériences de vie positives que négatives. Que ce soit par la stimulation mentale, les liens sociaux ou le fait de se sentir physiquement fort et capable, plus vous pouvez créer d’expériences positives pour vous-même, plus vous avez de chances de vivre une jeunesse qui durera toute votre vie.

Avec cette définition, vous avez la liberté de choisir votre chemin. Il n’existe pas de recette ou de régime précis qui vous mènera à une vie longue et heureuse. Le meilleur plan est celui que vous suivrez, ce qui signifie que vous pouvez décider de vous concentrer sur différents comportements de santé à différents moments. Tant que vous réfléchissez à chaque comportement de santé tout au long de votre vie, que vous vous recalibrez en cours de route et que vous réfléchissez à de nouvelles façons de prendre des habitudes, vous le ferez correctement.

Heureusement, j’ai créé une liste simple des comportements de santé qui méritent votre attention tout au long de la vie. Ces comportements ont le plus grand impact sur votre santé, donc développer des habitudes autour de ces comportements vous aidera à atteindre une jeunesse permanente plus rapidement et plus efficacement, sans perdre de temps à patauger entre la dernière tendance alimentaire et la mode de l’exercice.

Une dernière chose, avant de passer au résumé des comportements liés à la santé… Je tiens à vous rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à progresser vers votre santé.

Vous pouvez réaliser des progrès incommensurables en peu de temps, ce qui peut avoir un impact sur vos perspectives et votre qualité de vie à une échelle exponentielle. Et comme les organes et les tissus de votre corps se régénèrent constamment, chaque jour est l’occasion de développer littéralement un corps nouveau et meilleur qu’hier.

La façon dont vous choisissez de manger, de penser, de bouger et d’agir aujourd’hui fournira les ressources que votre corps utilise pour développer de nouvelles cellules et remplacer les anciennes. Ainsi, même si vous avez l’habitude de traiter votre corps de manière moins qu’idéale, vous pouvez toujours vous remettre sur la bonne voie.

Maintenant, allons-y ! Voici huit des comportements de santé les plus essentiels qui vous aideront à atteindre une jeunesse permanente aujourd’hui, demain et pour le reste de votre vie.

Comportement de santé n°1 : trouvez votre but

Pourquoi te réveilles-tu le matin ? Si vous êtes comme la plupart des personnes qui vivent le plus longtemps sur Terre, la raison pour laquelle vous vous levez est de servir un objectif plus élevé dans la vie. Et en ayant un but à atteindre, certaines estimations indiquent que vous pourriez prolonger votre vie de sept ans en moyenne.

Les personnes ayant un sens aigu du but sont également plus heureuses : votre attitude face à la vie change lorsque vous sentez que vous avez une raison de vivre. Demandez simplement à un nouveau parent ce qu’il a ressenti lorsqu’il a tenu son bébé dans ses bras pour la première fois. Ou vous pouvez demander quelles sont les villes les plus heureuses du monde, car une caractéristique distinctive des villes heureuses est que leurs citoyens ont un profond sens du but.

Comportement de santé n°2 : manger de la nourriture qu’un homme des cavernes reconnaîtrait comme de la nourriture

Je pourrais parler pendant des jours des types de nourriture à manger et pourquoi. Mais je pourrais aussi le résumer en quelques phrases :

Mangez de la vraie nourriture, celle qu’un homme des cavernes reconnaîtrait comme de la nourriture.

« Transformez » les aliments dans votre propre cuisine, ne les confiez pas à une usine ou à un laboratoire.

Ne mangez que lorsque vous avez faim.

Je ne dis pas que vous devez manger comme un homme des cavernes ou pratiquer le régime paléolithique, mais vous devriez vous efforcer de manger des aliments qui ne sont qu’à un ou deux pas de ce à quoi ils ressemblaient lorsqu’ils étaient vivants (la seule exception étant certaines huiles et graisses). Et, en termes de timing, il est préférable de ne manger que lorsque vous avez réellement faim, et pas seulement par habitude, à quel moment de la journée ou par ennui.

Pour expliquer plus en détail, lorsque vous allez à l’épicerie, vous devez reconnaître tout ce qui se trouve dans votre panier comme quelque chose qui était vivant (ou provenait de quelque chose de vivant) très récemment. Un poivron rouge, une pomme de terre, un faux-filet, un œuf, etc.

Vous n’avez pas besoin de vous demander si une pomme de terre est meilleure qu’une carotte, tant que ce sont les principaux aliments que vous mangez. Si vous le faites correctement, la plupart des aliments de votre maison auront une durée de conservation inférieure à un mois.

De plus, même si je pense que vous pouvez être en bonne santé sans avoir l’impression de faire des sacrifices, voici quelques-uns des aliments les plus offensants que je pense que vous devriez limiter de votre alimentation :

Maïs . Le maïs a un taux inflammatoire élevé et nous avons tendance à en manger beaucoup car le maïs est très répandu dans les aliments transformés et les produits d’origine animale (nous nourrissons beaucoup le bétail avec du maïs). Le maïs est la principale raison pour laquelle les viandes et les produits d’origine animale cultivés en usine sont plus préjudiciables que bénéfiques pour vous. Avec sa teneur élevée en graisses inflammatoires, le maïs engraisse les bovins et les rend plus vulnérables aux maladies. Par conséquent, ces biomarqueurs malsains sont transférés dans votre corps lorsque vous mangez de la viande et des produits laitiers provenant de ces animaux.

. Le maïs a un taux inflammatoire élevé et nous avons tendance à en manger beaucoup car le maïs est très répandu dans les aliments transformés et les produits d’origine animale (nous nourrissons beaucoup le bétail avec du maïs). Le maïs est la principale raison pour laquelle les viandes et les produits d’origine animale cultivés en usine sont plus préjudiciables que bénéfiques pour vous. Avec sa teneur élevée en graisses inflammatoires, le maïs engraisse les bovins et les rend plus vulnérables aux maladies. Par conséquent, ces biomarqueurs malsains sont transférés dans votre corps lorsque vous mangez de la viande et des produits laitiers provenant de ces animaux. Édulcorants artificiels, fructose et aliments riches en sucre (alias boissons sucrées). Ne buvez pas votre sucre !

(alias boissons sucrées). Ne buvez pas votre sucre ! Farine de blé . La farine a tendance à être surconsommée et elle crée un pic important de glucose dans votre sang, ce qui amène votre corps à stocker frénétiquement les sucres le plus rapidement possible. Le plus souvent, le premier choix de votre corps est de créer un ensemble de graisses pour stocker l’excès de glucose. Extraire le glucose de votre sang est bon pour votre système circulatoire et votre système nerveux.

. La farine a tendance à être surconsommée et elle crée un pic important de glucose dans votre sang, ce qui amène votre corps à stocker frénétiquement les sucres le plus rapidement possible. Le plus souvent, le premier choix de votre corps est de créer un ensemble de graisses pour stocker l’excès de glucose. Extraire le glucose de votre sang est bon pour votre système circulatoire et votre système nerveux. Graisses saturées « douces ». Ceux-ci incluent les graisses sucrées ou la malbouffe comme les produits de boulangerie, les glaces et les frites. Mais vous obtenez également des effets négatifs similaires d’un régime alimentaire qui contient beaucoup de produits d’origine animale transformés ainsi que des glucides transformés. Les produits d’origine animale contiennent beaucoup de graisses saturées et les glucides transformés sont convertis pour devenir une source majeure d’excès de sucre dans votre corps. Ainsi, une alimentation riche en glucides transformés et en viande transformée (le régime américain typique) crée davantage de ces protéines nocives appelées AGE. Ces AGE vous font littéralement vieillir plus vite. Mais ne vous inquiétez pas, si la majeure partie de votre apport en glucides provient de fruits et de légumes (qui contiennent beaucoup de fibres protectrices), vous êtes hors de danger.

Comportement de santé n°3 : boire de l’eau

L’eau permet à toute vie d’exister. Étant donné que vous aussi êtes en vie, vous souhaitez probablement mettre beaucoup d’eau dans votre corps.

Si nous…