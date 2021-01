Votre apparence et vos sentiments sont deux facteurs clés de votre vie quotidienne, déclare l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan. L’acteur a participé à une nouvelle campagne numérique « Arrivée de Don Beardo », lancée par la marque de soins pour hommes Beardo. La campagne vise à inciter les hommes à «affiner leur sensualité et leur irrésistibilité».

« Ce que j’aime le plus dans cette campagne, c’est qu’elle encourage à être votre vrai moi. La campagne, conformément à l’objectif principal des produits, est de renforcer la confiance et de saisir la journée, pour vous-même. Je pense que c’est un moyen pour Selfcare et Beardo en tant que marque, c’est vous, la personne qui se tient devant le miroir. Alors, sentez-vous bien, regardez bien et partez pour une bonne journée! «

Sujot Malhotra, PDG de Beardo, déclare: « La conceptualisation du personnage de DON Beardo a été pour nous un voyage très personnel. Nous l’avons imaginé comme l’incarnation de tout ce que nous défendons – Alpha, intense, charismatique, suave, digne, sexy, quelqu’un que vous recherchez à, mais sont en admiration devant son pouvoir et il est toujours appelé à tuer (enfin pas littéralement!).

En termes simples, Don Beardo est un homme; chaque homme veut être. Casting Hrithik dans cette campagne était une décision consciente car nous avons senti qu’il pouvait s’imprégner de toutes ces qualités et les représenter sans effort à l’écran – et nous sommes dépassés par les résultats. Chez Beardo, nous nous engageons à célébrer l’attrait et le style des hommes. Avec l’arrivée de Don Beardo, nous faisons de sa visualisation, une réelle possibilité. «