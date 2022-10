Votre appareil Verizon Samsung reçoit probablement une mise à jour

Les vendredis se transforment souvent en jour de mise à jour de Verizon et ce vendredi ne fait pas exception. Il y a au moins une douzaine de téléphones Samsung différents qui reçoivent des mises à jour en ce moment, du Galaxy S20 au Note 20 et au plus récent Fold 4. Si vous possédez un téléphone Samsung sur Big Red, il y a de fortes chances que vous soyez dans un nouveau logiciel ce week-end .

Pour les Galaxy S20 FE, S21 FE, Note 20 et Note 20 Ultra et Galaxy Z Fold 2, le correctif de sécurité d’octobre est arrivé. Bizarrement, la gamme Galaxy S20 et le Galaxy Z Fold 4 ne font apparemment que sauter sur le correctif de sécurité de septembre.

Des améliorations de performances ont également été apportées à certains de ces appareils, et les appareils recevant le correctif d’octobre devraient voir un correctif pour le problème de messagerie texte intermittent qui a tourmenté un certain nombre de téléphones Verizon Samsung.

Et enfin, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 + reçoivent leur grande mise à jour Android 4.1.1 avec la barre des tâches, un écran partagé amélioré, et plus encore.

La liste complète des téléphones et de leurs nouvelles versions peut être consultée ci-dessous.

Galaxie S20 : SP1A.210812.016.G981VSQU3FVZI5

: SP1A.210812.016.G981VSQU3FVZI5 Galaxy S20+ : SP1A.210812.016.G986USQU3FVI5

: SP1A.210812.016.G986USQU3FVI5 Galaxy S20 Ultra : SP1A.210812.016.G988USQU3FVI5

: SP1A.210812.016.G988USQU3FVI5 Galaxy S20 FE : SP1A.210812.016.G781VSQS7FVI1

: SP1A.210812.016.G781VSQS7FVI1 Galaxy S21 FE : SP1A.210812.016.G990USQS4CVI3

: SP1A.210812.016.G990USQS4CVI3 Galaxy S21 FE (2022) : SP1A.210812.016.G990U2SQS2CVI3

: SP1A.210812.016.G990U2SQS2CVI3 Galaxy Note 20 : SP1A.210812.016.N981USQS3FVI7

: SP1A.210812.016.N981USQS3FVI7 Galaxy Note 20 Ultra : SP1A.210812.016.N985USQS3FVI7

: SP1A.210812.016.N985USQS3FVI7 Galaxy Tab S7 : SP2A.220305.013.T878USQU2CVI3

: SP2A.220305.013.T878USQU2CVI3 Galaxy Tab S7+ : SP2A.220305.013.T978USQU2CVI3

: SP2A.220305.013.T978USQU2CVI3 Galaxy Z Fold 2 : SP1A.210812.016.F916USQS2HVI8

: SP1A.210812.016.F916USQS2HVI8 Galaxy Z Fold 4: SP2A.220305.013.F936USQU1AVIG

Pour vérifier les mises à jour, accédez à Paramètres> Mise à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

// Verizon