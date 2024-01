Votre animal de compagnie vous sauve peut-être de la démence

Si vous avez plus de 50 ans, que vous vivez seul et que vous souhaitez garder l’esprit aussi jeune que possible le plus longtemps possible, procurez-vous un animal de compagnie. C’est ce qu’il faut retenir de une nouvelle étude a été publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Le simple fait de posséder un animal de compagnie fait une différence notable dans le taux de déclin cognitif chez les personnes âgées vivant seules, a découvert une équipe de huit chercheurs en épidémiologie médicale et en statistiques, après avoir suivi les cas de près de 8 000 personnes âgées. Plus remarquable encore, l’influence bénéfique de la possession d’un animal de compagnie n’est apparue que sur une période de neuf ans – ce qui vous donne une idée de l’effet que cela pourrait avoir sur 20 ans ou plus.