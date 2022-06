Votre alimentation peut-elle aider à prévenir la démence ?

Quatre piliers d’un régime “stimulant le cerveau”

Les scientifiques ne savent pas encore avec certitude ce qui cause la maladie d’Alzheimer, la forme la plus courante de démence. Et il n’existe actuellement aucun médicament qui puisse l’inverser, a déclaré le Dr Uma Naidoo, directeur de la psychiatrie nutritionnelle et métabolique au Massachusetts General Hospital et auteur de “This Is Your Brain on Food”.

“Mais,” dit-elle, “nous pouvons avoir un impact sur la façon dont nous mangeons.”

La recherche montre que les personnes atteintes de certaines maladies telles que les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, l’obésité et le diabète sont plus susceptibles que celles qui n’en sont pas atteintes de connaître un déclin cognitif lié à l’âge. Et les risques de développer ces conditions peuvent être augmentés par une mauvaise alimentation et un manque d’exercice, ce qui suggère qu’il y a des choses que vous pouvez faire pour réduire les risques de développer une démence, a déclaré le Dr Naidoo.

Deux régimes en particulier, le régime méditerranéen et le régime MIND – qui encouragent tous deux les produits frais, les légumineuses et les noix, le poisson, les grains entiers et l’huile d’olive – ont été démontrés dans des études scientifiques comme offrant une forte protection contre le déclin cognitif.

Une étude, publiée en 2017, a analysé les régimes alimentaires et les performances cognitives de plus de 5 900 adultes américains âgés. Les chercheurs ont découvert que ceux qui adhéraient le plus au régime méditerranéen ou au régime MIND avaient un risque de déficience cognitive de 30 à 35 % inférieur à ceux qui adhéraient moins étroitement à ces régimes.

“Presque tout ce qui aidera à garder les artères en bonne santé réduira le risque de démence”, a déclaré le Dr Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health. Et le Dr Ronald Petersen, neurologue et directeur du Centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de la Mayo Clinic, a convenu : « Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau.