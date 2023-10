Votre adolescent est-il un conducteur prudent ? | Actualités, Sports, Emplois

La Semaine nationale de la sécurité des adolescents au volant est l’occasion pour les parents et les tuteurs d’avoir une conversation avec les adolescents sur les habitudes de conduite sécuritaires. Votre conducteur adolescent doit connaître le code de la route avant de vous remettre les clés. Ces règles abordent les plus grands dangers pour les conducteurs adolescents : alcool, port incohérent ou inexistant de la ceinture de sécurité, conduite distraite et somnolente, excès de vitesse et nombre de passagers.

Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les adolescents. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, trois décès accidentels sur cinq chez les adolescents âgés de 16 à 20 ans sont dus à des accidents de voiture.

Les conducteurs adolescents sont quatre fois plus susceptibles que les conducteurs adultes d’être impliqués dans un accident de voiture mortel, selon l’Insurance Institute for Highway Safety.

Dans le Michigan, la tranche d’âge de 15 à 20 ans représentait 7 pour cent de tous les décès sur les routes, et 74 pour cent de ces décès concernaient des conducteurs.

Les parents et tuteurs peuvent avoir la plus grande influence sur les choix de nos adolescents lorsqu’ils sont au volant.

En général, les jeunes conducteurs présentaient une incidence plus élevée d’excès de vitesse, de manque de céder et d’incapacité de s’arrêter à une distance dégagée assurée, ce qui constitue une action dangereuse lors de l’accident, selon les Michigan Traffic Crash Facts. Ils étaient moins susceptibles d’être seuls dans leur voiture au moment de l’accident. L’action dangereuse la plus courante codée pour les conducteurs âgés de 15 à 20 ans était l’incapacité de s’arrêter à une distance dégagée assurée. La vitesse trop rapide était la cause la plus courante d’accidents mortels.

Les adolescents regardent ce que font et disent leurs parents. Pour cette raison, les parents jouent un rôle essentiel en enseignant aux adolescents des habitudes de conduite sécuritaires. Les nouveaux conducteurs adolescents continuent d’acquérir de l’expérience au volant, ce qui augmente les risques de situations dangereuses pour les adolescents et les autres usagers de la route qui les entourent. C’est pourquoi il est si important que les parents aient ces discussions avec leurs adolescents. Commencez la conversation aujourd’hui et poursuivez-la chaque jour. Le Bureau de planification de la sécurité routière offre aux parents et aux tuteurs des conseils utiles et un cadre pour discuter avec les conducteurs adolescents des comportements de conduite à risque pouvant entraîner des conséquences mortelles.

Même si vous pensez qu'ils n'écoutent pas, c'est vrai. N'oubliez pas qu'il faut définir les règles avant qu'ils ne prennent la route.







