Votre abonnement Paramount Plus est devenu plus cher

Paramount Plus a augmenté le prix de ses abonnements lors de son intégration à Showtime mardi.

Un abonnement Paramount Plus avec Showtime coûte désormais 12 $ par mois, une augmentation de 2 $ par rapport au plan premium Paramount Plus actuel. La société a également augmenté le prix de son forfait essentiel financé par la publicité, qui n’inclut pas Showtime, de 5 $ à 6 $ par mois.

Le nouveau prix d’un abonnement premium Paramount Plus est à égalité avec l’ancien coût d’un forfait sans publicité Paramount Plus et Showtime, à 12 $ par mois. Les hausses de prix entrent en vigueur pour les abonnés nouveaux et existants aux États-Unis.

« En intégrant le portefeuille premium de Showtime et acclamé par la critique avec la gamme déjà large et populaire du service, le tout à un prix compétitif, nous solidifierons Paramount Plus en tant que pierre angulaire du streaming », a déclaré Tom Ryan, président de Paramount Streaming, dans un communiqué.

En janvier, Paramount a annoncé l’intégration avec Showtime et un mois plus tard, les augmentations de prix annoncées étaient imminentes. Lundi, Paramount a également annoncé qu’elle supprimerait son application Showtime.

L’examen de Paramount Plus par CNET a trouvé « des séries et des émissions de téléréalité familières et dignes de frénésie », aux côtés d’un composant de télévision en direct. Il a également souligné la dépendance de la plate-forme à la télévision riche en nostalgie, comme les anciennes émissions de Nickelodeon, les performances stand-up de Comedy Central et les anciens populaires comme Frasier ou Spongebob Squarepants. Il y a beaucoup d’émissions pour enfants ainsi que des sorties de films majeures qui arrivent sur la plate-forme peu de temps après leur sortie en salles.

Plus de détails sur Paramount Plus avec les prix Showtime ont été publiés un jour avant que Warner Bros. Discovery n’intègre HBO Max avec Discovery Plus, renommant le streamer en Max. Les services font partie de plusieurs plates-formes de streaming en concurrence pour les clients, le meilleur choix pour vous se résumant probablement à un mélange de budget, d’émissions et de films que vous préférez.

